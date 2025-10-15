Il Mattino – Meret, il ballottaggio con Milinkovic-Savic non lo preoccupa. Questa la sua reazione

Alex Meret, estremo difensore dei due scudetti azzurri, è in questa stagione in ballottaggio costante con Vanja Milinkovic-Savic. Un’alternanza che ha da subito aperto alcune domande. Sia perché il friulano faticò in passato a reggere la concorrenza di David Ospina, sia perché il non avere il posto da titolare garantito avrebbe potuto creare del malumore. Tuttavia, non è questo il caso. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’ex Udinese non ha mostrato alcuna intenzione di voler cambiare aria. Di seguito, ecco quanto riportato.

«Alex resta calmo, calmissimo: non un piede sbattuto, nessuna chiamata al suo potente procuratore. È felice del Napoli, ha un cuore troppo azzurro per pensare di andare via. Non cerca un posto altrove, non vuole inserirsi nel tourbillon di gennaio. C’è fermento in porta, ma questa alternanza non è un problema. Almeno per adesso».