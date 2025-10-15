Hernanes: “Il Napoli è un cielo bellissimo, ma il Sole è già tramontato. Vi spiego”

Hernanes, ex calciatore ed oggi opinionista, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui parla a proposito del rendimento delle varie formazioni di Serie A con un metodo molto particolare: le condizioni del cielo, stilando così una sua classificapersonale. Così facendo, ha riassunto concetti come la storia recente, l’allenatore, i giocatori, lo stato di forma ed i risultati. Tra le altre, si è parlato anche del Napoli, che lui vede al terzo posto dietro Inter e Milan. Di seguito, il suo parere a proposito della formazione di Conte. “Il Napoli è un cielo molto bello, ma è quello della golden hour. Il Sole è già tramontato, le vittorie che vediamo sono frutto di quello che hanno già costruito nel passato. Devono trovare una nuova energia ed una nuova quadratura per quest’anno. Ci sono impegni nuovi e diversi”.