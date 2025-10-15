Gazzetta – Torino-Napoli, ben 4 ballottaggi per Conte. La probabile formazione degli azzurri

Antonio Conte ha alcuni grattacapi per quanto riguarda l’11 da schierare in occasione di Torino-Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarà ancora Vanja Milinkovic-Savic a difendere i pali. Il serbo ha recuperato dall’infortunio e sembra favorito sul compagno di reparto Meret. In difesa il ballottaggio è invece tra Marianucci e Beukema. Il Nazionale under 21 potrebbe giocare al posto dell’olandese in quanto non è inserito in lista Champions, sulla falsariga di quanto è accaduto in Milan-Napoli. Più incerta la decisione finale per quanto riguarda la posizione di terzino sinistro. Il favorito rimane Leonardo Spinazzola, uno degli uomini più in forma della rosa, ma non è escluso che possa rifiatare visto il suo impiego in Nazionale e così lasciare spazio ai più freschi Olivera e Gutierrez, rimasti a lavorare a Castel Volturno. L’ultimo ballottaggio è quello del ruolo di esterno destro. Matteo Politano ha recuperato in fretta dall’infortunio, e potrebbe essere schierato già per la gara di Torino. Tuttavia, lo si potrebbe lasciare in panchina al fine di preservarlo per la Champions, e così puntare ad un suo recupero più graduale. Sono pronti nel caso sia David Neres che Eljif Elmas. Confermato invece il resto della formazione, con il solito modulo 4-1-4-1.