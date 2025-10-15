CdS – Verso Torino-Napoli, Conte non batte Baroni da allenatore da ben 16 anni! La curiosità

Torino-Napoli sarà anche la sfida tra Antonio Conte e Marco Baroni. Il tecnico torinista, nel corso della scorsa stagione in cui ha allenato la Lazio, è rimasto imbattuto contro Conte in ben 3 occasioni tra campionato e Coppa Italia. Dati alla mano, Conte non ottiene una vittoria contro di lui da ben 16 anni. Il suo ultimo successo da allenatore contro il collega risale addirittura al 2009. Allora, la sfida fu un Siena-Atalanta 0-2, quando il leccese guidava proprio la Dea. A raccontare questa curiosità è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. “Il primo step, però, si chiama Torino. Il Toro di Baroni, una stagione fa vincitore due volte su tre alla guida della Lazio contro il Napoli: in campionato al Maradona e agli ottavi di Coppa Italia all’Olimpico; dove poi finì in pareggio il bis in campionato. Calcoli alla mano, Conte non batte Baroni da sedici anni: l’ultima e unica volta su quattro risale al 22 novembre 2009, Siena-Atalanta 0-2. All’epoca era il tecnico della Dea”.