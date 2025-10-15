CdM – Politano, recupero lampo! Potrebbe essere in campo dal primo minuto già contro il Torino

Come sta Matteo Politano? Nel corso di Napoli-Genoa, l’esterno è uscito anzitempo a causa di una lesione al gluteo: un infortunio che si temeva potesse tenerlo lontano dai campi per un po’. Tuttavia, il calciatore ha recuperato molto velocemente, e potrebbe addirittura candidarsi ad un posto da titolare in vista di Torino-Napoli. Di seguito, ecco quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno.

“La lesione al gluteo rimediata durante l’ultima vittoria contro il Genoa aveva un po’ messo tutti in apprensione, ma lui ci ha messo del suo encome al solito ha bruciato i tempi di recupero ed è pronto a riaggregarsi al gruppo e quindi a poter rientrare dal primo minuto già a Torino. Dovrà comunque offrire garanzie, dovrà dimostrare di essere al cento per cento perché altrimenti l’allenatore non lo rischia prima delle gare in Champions con il Psv Eindhoven e l’Inter. Di sicuro Conte potrà avere un’alternativa in panchina. Il dolore sembra sparito e l’esterno romano è già pronto per coprire la fascia, l’unico calciatore d’attacco che riesce a garantire la copertura delle due fasi”.