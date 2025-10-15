Aia – Le designazioni arbitrali della settima giornata di Serie A. Roma-Inter a Massa

L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la settima giornata di Serie A. Spunta come big match Roma-Inter, in programma il giorno sabato 18 ottobre alle ore 20:45. Gara che sarà diretta da Davide Massa di Imperia con al Var Meraviglia. Il Milan di Allegri, una delle squadre più in forma del momento, affronta una Fiorentina in crisi di gioco e risultati. Partita per la quale è stato designato Marinelli, con Abisso al Var. Per quanto riguarda Como-Juventus, sono stati designati rispettivamente Ayroldi come direttore di gara e Maresca al Var. Di seguito, le varie designazioni di giornata.
LECCE – SASSUOLO Sabato 18/10 h.15.00
CREZZINI
COSTANZO – PASSERI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GHERSINI
PISA – H. VERONA Sabato 18/10 h. 15.00
GUIDA
PERETTI – PERROTTI
IV: ALLEGRETTA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA
ROMA – INTER Sabato 18/10 h. 20.45
MASSA
MELI – CECCONI
IV: FELICIANI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: ABISSO
COMO – JUVENTUS h. 12.30
AYROLDI
DI GIOIA – CAVALLINA
IV: ZUFFERLI
VAR: MARESCA
AVAR: LA PENNA
CAGLIARI – BOLOGNA h. 15.00
MARCHETTI
DI MONTE – BELSANTI
IV: TURRINI
VAR: GHERSINI
AVAR: DOVERI
GENOA – PARMA h. 15.00
SOZZA
DEI GIUDICI – MOKHTAR
IV: PAIRETTO
VAR: MARINI
AVAR: PRONTERA
ATALANTA – LAZIO h. 18.00
COLLU
ROSSI L. – POLITI
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MERAVIGLIA
MILAN – FIORENTINA h. 20.45
MARINELLI
MONDIN – BAHRI
IV: ARENA
VAR: ABISSO
AVAR: DI PAOLO
CREMONESE – UDINESE Lunedì 20/10 h. 20.45
FABBRI
BARONE – BIFFI
IV: ZANOTTI
VAR: LA PENNA
AVAR: MARINI