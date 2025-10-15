Aia – Le designazioni arbitrali della settima giornata di Serie A. Roma-Inter a Massa

L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la settima giornata di Serie A. Spunta come big match Roma-Inter, in programma il giorno sabato 18 ottobre alle ore 20:45. Gara che sarà diretta da Davide Massa di Imperia con al Var Meraviglia. Il Milan di Allegri, una delle squadre più in forma del momento, affronta una Fiorentina in crisi di gioco e risultati. Partita per la quale è stato designato Marinelli, con Abisso al Var. Per quanto riguarda Como-Juventus, sono stati designati rispettivamente Ayroldi come direttore di gara e Maresca al Var. Di seguito, le varie designazioni di giornata.

LECCE – SASSUOLO    Sabato 18/10 h.15.00

CREZZINI

COSTANZO – PASSERI

IV:      SACCHI J.L.

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       GHERSINI

PISA – H. VERONA    Sabato 18/10 h. 15.00

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       PATERNA

ROMA – INTER    Sabato 18/10 h. 20.45

MASSA

MELI – CECCONI

IV:     FELICIANI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     ABISSO

COMO – JUVENTUS    h. 12.30

AYROLDI

DI GIOIA – CAVALLINA  

IV:      ZUFFERLI

VAR:     MARESCA

AVAR:     LA PENNA

CAGLIARI – BOLOGNA    h. 15.00

MARCHETTI

DI MONTE – BELSANTI

IV:     TURRINI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      DOVERI

GENOA – PARMA    h. 15.00

SOZZA

DEI GIUDICI – MOKHTAR

IV:       PAIRETTO

VAR:     MARINI

AVAR:     PRONTERA

ATALANTA – LAZIO    h. 18.00

COLLU

ROSSI L. – POLITI

IV:     COLOMBO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       MERAVIGLIA

MILAN – FIORENTINA    h. 20.45

MARINELLI 

MONDIN – BAHRI

IV:       ARENA

VAR:      ABISSO

AVAR:      DI PAOLO

CREMONESE – UDINESE    Lunedì 20/10 h. 20.45

FABBRI

BARONE – BIFFI

IV:     ZANOTTI

VAR:     LA PENNA

AVAR:      MARINI

