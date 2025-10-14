Tuttosport-Fasi finali per il rinnovo di Zambo Anguissa: le cifre

Il centrocampista Zambo Anguissa è prossimo al rinnovo con il Napoli dopo mesi di trattative.
L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul rinnovo dell’ex Fulham rivelando le nuove cifre che riceverà Zambo (circa 4.5 milioni rispetto ai 2.5 che percepisce attualmente): “È entrata, infatti, nella fase finale la trattativa per il rinnovo del mediano camerunense col Napoli. Da entrambe le parti filtra la volontà di proseguire insieme il cammino dopo i due Scudetti vinti in tre anni. Con la possibilità di centrare un altro tricolore che alletta parecchio l’ex Fulham”.