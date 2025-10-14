Torino-Napoli, orario e dove vederla in TV

Sabato ritorna la Serie A dopo due settimane di sosta, con il Napoli che scenderà in campo a Torino, contro i granata alle 18:00. Marco Baroni dovrà valutare le condizioni di Tino Anjorin, mentre Conte dovrebbe recuperare Alessandro Buongiorno e Matteo Politano, che però non dovrebbero partire titolari.
La gara sarà visibile su DAZN e in streaming sempre su DAZN. Queste le probabili formazioni:
Torino (4-3-3): Israel, Tameze, Coco, Maripan, Pedersen, Casadei, Asllani, Nkounkou, Vlasic, Ngonge, Simeone. all. Baroni
Napoli (4-3-3): Milinkovic Savic, Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Gilmour, McTominay, Elmas, Hojlund, Neres. all. Conte