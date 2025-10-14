Lo sfogo di Lukaku: “Funerale di mio padre non si svolgerà in Belgio, volevano sabotarci!”

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, sul proprio profilo Instagram ha scritto un messaggio sulla scomparsa di suo padre Roger. Ecco le parole del belga:

“Come forse saprete, avevamo programmato di organizzare il funerale questo venerdì. Tuttavia, a causa di alcune decisioni prese a Kinshasa, questo non si svolgerà in Belgio. Nostro padre è morto il 28 settembre e, come fratelli, abbiamo fatto di tutto per rimpatriare le sue spoglie in Belgio. Purtroppo, abbiamo avuto la sensazione che alcuni membri della famiglia ci stessero estorcendo. Se nostro padre fosse ancora con noi, non l’avrebbe mai accettato! Ci spezza il cuore non poterlo accompagnare con dignità al suo ultimo luogo di riposo. Ma qualcuno voleva sabotare tutto questo. Ora capiamo perché nostro padre ci ha tenuti lontani da diversi membri della famiglia. Che Dio benedica la tua anima, papà. Ti amiamo”.