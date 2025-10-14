Konur: “Napoli in pressing su un difensore del Lipsia”: il nome

Il Napoli sta iniziando a muoversi in vista del mercato invernale in cui dovrà apportare degli accorgimenti alla rosa sotto le indicazioni di mister Conte.

Dalla Germania rimbalza la voce di un forte interessamento per un difensore del Lipsia; a riportare la notizia è l’esperto di mercato Ekrem Konur che sul proprio profilo X ha rivelato il nome: “Amadou Haidara non firmerà un nuovo contratto con il RB Lipsia. Un’uscita a gennaio è sul tavolo. Aston Villa e Napoli sono interessate. Il Lipsia punta a ridurre i costi salariali con la sua partenza“.