Corrado: “Milinkovic non ha nulla, per Rrahmani non si hanno tempi precisi”

Il Napoli sarà atteso da un importante tour de force, iniziando dal match che lo aspetta con il Torino e successivamente il match di Champions League contro il PSV.

Il giornalista Antonio Corrado nel corso della trasmissione “Fuorigioco” ha fatto il punto in merito alle condizioni degli infortunati azzurri: ” “Milinkovic-Savic in dubbio per Torino? Assolutamente no, il portiere serbo non ha nulla e sarà a disposizione di Conte.

Per quello che concerne Stanislav Lobotka il centrocampista starà fermo tra le quattro e le cinque settimane, lo staff medico del Napoli monitorerà con attenzione le condizioni del centrocampista. Infine Amir Rrahmani è un mistero. Al momento non si hanno notizie precise sui tempi di recupero, il calciatore sembrava pronto a rientrare già da qualche tempo”.