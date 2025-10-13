Zazzaroni: “Conte è cambiato, come Sarri”

Il direttore de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Conte è cambiato. L’esperienza in Premier League ha cambiato Conte, come ha cambiato Sarri. E’ normale che sia così. Politano? Spero che torni il Politano dell’inizio della stagione scorsa, ossia un calciatore che nessuno ha. Per il Napoli è un giocatore-chiave, come Lobotka, due giocatori importanti per Conte. Al posto di Lobotka giocherà Gilmour, che non amo particolarmente perché fa delle cose semplici, non ha la personalità e la forza di Lobotka“.