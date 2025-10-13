Semplici: “Per lo Scudetto vedo Napoli e Inter davanti a tutti”

L’allenatore Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per analizzare i temi più caldi legati alla Serie A e alla Nazionale italiana. Il tecnico ha espresso grande fiducia nel potenziale offensivo dell’Italia, ma anche un parere chiaro sulla corsa al titolo in campionato.

“Credo che in questo momento l’Italia abbia una batteria di attaccanti davvero importante — ha dichiarato Semplici —. Era da tempo che non si vedevano così tanti giocatori offensivi di qualità. Questo ci fa ben sperare per il futuro e per la qualificazione ai Mondiali.”

Sulla delicata sfida contro Israele, Semplici ha aggiunto: “Purtroppo sono accadute cose molto gravi. Da uomo di sport cerco di non pensarci, ma sono situazioni che toccano l’animo di tutti. Mi auguro che si giochi una partita di calcio e non una partita politica. Non sarà facile mettere tutto alle spalle, ma il campo può aiutare a ritrovare un po’ di serenità.”

Passando alla Serie A, Semplici ha offerto la sua visione sulla lotta Scudetto: “Le favorite restano Napoli e Inter. Gli azzurri sono i campioni in carica e hanno mantenuto una rosa di altissimo livello, mentre l’Inter ha ancora oggi la squadra più completa e può lottare fino alla fine. Attenzione anche al Milan di Allegri, che ha portato un’identità diversa, e alla Roma di Gasperini, che può essere la sorpresa della stagione.”