Sembra vicino il rientro di Politano, dovrebbe farcela per l’Inter

Sono confortanti le notizie che arrivano in merito all’evolversi della lesione muscolare occorsa a Matteo Politano nella gara contro il Genoa.

L’esterno destro, ormai vero uomo squadra per gli equilibri tattici, sta avendo significativi miglioramenti e, se non ci saranno complicazioni, è ragionevole pensare di vederlo in campo nella super sfida contro l’Inter al Maradona del prossimo 25 ottobre.

Matteo salterebbe quindi solo le gare contro Torino e PSV in Champions, o nella migliore delle ipotesi addirittura disputare uno scampolo di partita in una di queste due sfide. Lo riferisce l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica.