Fabrizio Romano: “Hojlund sarà riscattato, il futuro è azzurro”

Il Napoli è pronto a blindare il futuro di Rasmus Hojlund. A confermarlo è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto sulla situazione dell’attaccante danese, arrivato in estate dal Manchester United.

“Il Napoli ha tutte le intenzioni – e anche molto di più – di riscattare Rasmus Hojlund. Mi aspetto al 99% che resti in azzurro a titolo definitivo, a meno che non accada qualcosa di clamoroso,” ha spiegato Romano.

L’operazione prevede una base di 6 milioni di euro per il prestito, con un diritto di riscatto fissato a 44 milioni, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Una cifra importante, ma che il club di Aurelio De Laurentiis considera un investimento strategico sul lungo periodo.

Romano ha poi elogiato la scelta del Napoli: “Il club è stato molto bravo a puntare su Hojlund, e i risultati si stanno vedendo. I suoi numeri in questo inizio di stagione parlano da soli. Tutti – la società, il giocatore, gli agenti e il Manchester United – si aspettano che il riscatto venga definito in tempi rapidi. Non sarà una telenovela.”









