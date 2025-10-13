Dzemaili: “McTominay? Se hai De Bruyne devi adattarti”

L’ex calciatore e centrocampista del Napoli, Blerim Dzemaili, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di La Repubblica, soffermandosi sul Napoli:

“Non ho mai amato la parola ‘titolare’, servono 22 giocatori di alto livello. Mi è piaciuto molto il ritorno di Elmas, giocatore che valuto molto completo. E poi, ovviamentee, c’è De Bruyne, un campione assoluto. Probabilmente quello che soffre di più è McTominay, che gioca un po’ più largo sulla sinistra e che secondo me da il meglio di sè in una posizione più centrale. Ma c’è anche da considerare un aspetto: quando hai un compagno di squadra come De Bruyne bisogna adattarsi per il bene della squadra”.