De Bruyne trascina il Belgio: doppietta al Galles

Kevin De Bruyne continua a vivere un momento di forma straordinario. Nel match decisivo tra Belgio e Galles, valido per la qualificazione ai Mondiali, il fuoriclasse del Napoli è stato ancora una volta protagonista assoluto, realizzando una doppietta e trascinando i Diavoli Rossi verso una vittoria fondamentale.

Sotto di un gol, il Belgio ha trovato il pareggio al 18° minuto grazie al rigore trasformato con freddezza da De Bruyne, impeccabile dal dischetto. Ma il numero 17 non si è fermato lì: al 76° minuto, ancora dagli undici metri, ha firmato il 3-1 definitivo, chiudendo i conti e confermandosi uno dei migliori centrocampisti offensivi al mondo.