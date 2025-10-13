Bonomi esalta Buongiorno: “Tra i tre difensori più forti d’Italia”

L’ex difensore Mauro Bonomi ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sui protagonisti del presente e del futuro del Napoli.

Bonomi ha elogiato in particolare Alessandro Buongiorno, reduce da un periodo di recupero dopo l’infortunio: “Buongiorno è uno dei tre centrali più forti che ci sono in Italia. Non è mai semplice riprendersi dopo uno stop, ma lui sta dimostrando grande personalità e professionalità. È sempre pronto e concentrato, un punto di riferimento per la difesa del Napoli”.

L’ex calciatore ha poi speso parole di incoraggiamento anche per Marianucci, giovane talento azzurro: “Marianucci è un bravissimo calciatore. Nei primi anni è normale commettere qualche errore, ma con il sacrificio e l’attenzione giusta può diventare un elemento importante per il futuro del Napoli”.

Con le sue parole, Bonomi ha voluto sottolineare la solidità del reparto difensivo azzurro e la prospettiva di crescita dei giovani sotto la guida di Antonio Conte, segno che il Napoli può contare su una base forte e promettente per le prossime stagioni.



