Stefano Borghi: “Il Napoli di Conte deve imparare a gestire i cali per vincere”

Il giornalista e commentatore di Sky Sport, Stefano Borghi, ha analizzato sul suo canale YouTube la situazione attuale del Napoli di Antonio Conte, soffermandosi su punti di forza e aspetti da migliorare della squadra azzurra.

Borghi ha ricordato la prestazione in Champions League contro il Manchester City, definendola “ingiudicabile” a causa dell’espulsione di Giovanni Di Lorenzo, ma ha sottolineato l’importanza del successo casalingo contro lo Sporting, considerato uno dei migliori della gestione Conte.

Il giornalista ha poi evidenziato come sia naturale che il Napoli non possa ripetere la perfezione della scorsa stagione: “Rispetto al Napoli magnificente che ha vinto lo scudetto con Conte, qualche difficoltà in più c’è, ma era inevitabile. Il club ha fatto però il miglior mercato in Italia, prendendo De Bruyne, che ha già risposto sul campo, e rinforzando una rosa che oggi ha molte più alternative.”

Borghi ha spiegato che la vera differenza rispetto alla passata stagione è l’aumento degli impegni:“Il Napoli ora gioca per tanti obiettivi, non solo il campionato. Questo moltiplica le difficoltà, e nel primo tour de force dell’era Conte — sei partite in venti giorni — si sono visti i primi segnali di fatica. Anche nelle vittorie contro Pisa e Genoa non è mancata qualche sofferenza.”

Il commentatore ha poi individuato la chiave per il salto di qualità definitivo:“Il Napoli deve imparare a gestire i cali, perché saperlo fare è ciò che ti permette di vincere il campionato. È una crescita che passa anche dalla gestione intelligente della rosa e degli infortuni, inevitabili ma decisivi se non controllati.”