Spalletti: “Ecco perché ho lasciato il Napoli dopo la vittoria dello Scudetto”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli dal 2021 al 2023, ha rilasciato un’intervista al Festival Dello Sport a Trento in cui ha parlato anche del suo rapporto con il presidente della squadra Partenopea, Aurelio De Laurentiis. Ecco le parole dell’ex ct della Nazionale Italiana: “Quando mi hanno riconosciuto di essere uno “scugnizzo” napoletano, è stato un momento bellissimo. Mi riferisco alla cittadinanza che mi ha dato il Sindaco. Ho ricevuto un amore sfrenato che ti metteva anche timore, non sai dove possa andare a finire. Mi faceva anche un pò timore, perché non sapevo se avere tutto quello che serviva per meritarlo. Sono andato via da Napoli perché il Presidente De Laurentiis aveva preso il sopravvento. Mi aveva un pò bisticciato da tutti i punti di vista. Non aveva mai parlato di rinnovo di contratto, di un qualsiasi regalo per farmi capire che mi voleva bene. Una volta con una giornalista si arrivò a dire “Il campionato con il Napoli lo avrebbe vinto anche lei da solo” (riferito a De Laurentiis). Una cosa che non si può sentire da un Presidente“.