Si sblocca McTominay con la Scozia

Per il gruppo C delle qualificazioni ai prossimi mondiali si è da poco conclusa la gara che vedeva impegnate Scozia e Bielorussia all’Hampiden Park di Glasgow.
Importante vittoria casalinga degli scozzesi allenati da Steve Clark, che si sono imposti per due reti ad una.
In campo dal primo minuti i calciatori azzurri Gilmour schierato in mediana, e McTominay sulla trequarti.
Vantaggio dei padroni di casa con Adams al minuto 15, raddoppio ad opera di Scott McTominay negli ultimi minuti di gara, su assist di Robertson.
Importante successo personale per l’azzurro, da tempo a caccia della migliore forma dopo varie gare opache.
Nel recupero i bielorussi accorciano con Kuchko.
99′ in campo per McTominay, mentre Gilmour è stato sostituito al minuto 88.
Con questa vittoria la Scozia balza al primo posto con 10 punti dopo 4 gare, in attesa della partita di stasera della Danimarca di Højlund, seconda a 7 punti.