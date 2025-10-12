Segna ancora Højlund: Danimarca in vantaggio

La Danimarca è passata in vantaggio contro la Grecia, per la gara valevole per il Gruppo C delle qualificazioni mondiali.

Ancora in rete il centravanti del Napoli Højlund che al minuto 22 di rapina – su errato passaggio del difensore – ha battuto il portiere greco.

Momento magico per Rasmus che ha segnato sei volte nelle ultime quattro partite (due gol contro lo Sporting, uno contro il Genoa, e poi con la nazionale due contro la Bielorussia e stasera – fino a questo momento – uno nella sfida con Grecia).