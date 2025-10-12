Saviano: “Tra i quattro Scudetti del Napoli preferisco il primo e il terzo”

Lo scrittore Roberto Saviano ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta Dello Sport, in cui ha parlato del Napoli, dalla vittoria del primo Scudetto alle prime partite di De Bruyne in azzurro. Ecco le sue parole: “Tutti e quattro gli Scudetti sono stati belli, ma se devo votare metto il primo, ovvero lo spartiacque che ci introduce nell’universo dei vincenti, e il terzo, che ci restituisce quella condizione, perché 33 anni rappresentano un vuoto generazionale e ci sono ragazzi cresciuti senza avere idea di cosa volesse dire essere Campioni d’Italia. Tra gli allenatori che hanno vinto lo Scudetto con il Napoli, io voto Bianchi, un asceta, con quella sua freddezza indispensabile per governare gli spiriti bollenti di un ambiente mica semplice. Invece lui, che Napoli la aveva conosciuta bene da calciatore, fu capace di scrivere la storia. Poi c’è Spalletti che mi ha regalato anche il piacere dello spettacolo, ma sono grato anche a Bigon e a Conte. Per quanto riguarda De Bruyne, un mio amico che ama la Premier League e ha visto decine e decine di partite del Man City mi ha incoraggiato: non è ancora lui, neanche al 50%. E mi ha rincuorato, perché le prime esibizioni mi avevano lasciato un pò perplesso“.