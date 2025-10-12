Napoli, Spinazzola è rinato: “Ora è un giocatore completo”

Scritto da:
Fabiana Saviano
-
RAI - Spinazzola: "Conte? Ha alzato il mio livello, bisogna giocarci il Mondiale"

Andrea Marinozzi, giornalista ed ex telecronista Sky, ha dedicato un approfondimento sul suo canale YouTube ai temi più caldi della Serie A, soffermandosi in particolare su un protagonista del Napoli: Leonardo Spinazzola. L’esterno azzurro, secondo Marinozzi, sta vivendo un momento di forma straordinario ed è ormai diventato un punto di riferimento imprescindibile nello scacchiere tattico di Antonio Conte.

“Spinazzola in queste prime giornate del Napoli sta assumendo un ruolo fondamentale — ha spiegato Marinozzi — perché, con tanta densità centrale data da De Bruyne e McTominay e le combinazioni di Di Lorenzo, Politano e Anguissa a destra, tutto l’asse sinistro passa da lui. Spesso deve inventare giocate personali e lo sta facendo benissimo, come dimostra l’assist per Gilmour nella gara contro il Pisa.”

Il giornalista ha poi evidenziato come l’ex Roma stia sorprendendo anche sul piano tecnico: “La palla per Hojlund a Firenze è da fuoriclasse: se l’avesse data Modric o De Bruyne, ne parleremmo per mesi. Ma qui l’ha data Spinazzola. E la sua miglior partita resta quella col Genoa, in cui ha deciso il match con giocate da campione vero.”

Articolo precedenteNapoli, Buongiorno verso il rientro: ottimismo per la sfida contro il Torino
Articolo successivoCorSport – Politano potrebbe rientrare dall’infortunio prima del previsto

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE