Napoli, novità sui rientri: ecco quando tornerà Rrahmani

Ci sono importanti novità per il Napoli e per Antonio Conte sugli infortunati, dopo la sosta delle nazionali gli azzurri affronteranno il Torino di Baroni sabato alle 18:00. Per la partita contro i granata, torneranno in gruppo Matteo Politano e Alessandro Buongiorno.

Per quanto riguarda Amir Rrahmani, servirà ancora un po’ di tempo. Il kosovaro è fermo dalla precedente sosta delle nazionali, e sarà quasi probabilmente recuperato totalmente per il big match fra Napoli e Inter al Maradona, in programma il 25 ottobre.