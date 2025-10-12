Napoli, Neres pronto a sostituire Politano contro il Torino

Sabato prossimo il Napoli tornerà in campo contro il Torino, e Antonio Conte è già al lavoro per definire la formazione titolare. L’allenatore azzurro dovrà fare a meno di Matteo Politano, fermato da un infortunio, e sembra avere le idee chiare sul suo sostituto: sarà David Neres a prendersi la fascia destra.

Come riportato dall’edizione napoletana de La Repubblica, Conte sta lavorando con attenzione sul brasiliano, convinto delle sue qualità e deciso a valorizzarlo nel suo sistema di gioco. Neres avrà così l’occasione di partire dal primo minuto nella sua posizione preferita, quella di esterno destro, dove potrà esprimere al meglio la sua velocità, tecnica e capacità nell’uno contro uno.

Per il brasiliano si tratta di un banco di prova importante: dovrà dimostrare non solo di essere decisivo in fase offensiva, ma anche di saper garantire quella fase difensiva che ha reso Politano uno dei giocatori più apprezzati da Conte. La sfida contro il Torino potrebbe quindi segnare un momento chiave nella crescita di Neres con la maglia del Napoli.