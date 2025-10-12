Napoli, Buongiorno verso il rientro: ottimismo per la sfida contro il Torino

Arrivano finalmente buone notizie dall’infermeria del Napoli. Alessandro Buongiorno è sempre più vicino al rientro in campo e potrebbe essere disponibile già per la prossima sfida di campionato contro il Torino, la squadra in cui è cresciuto e che conosce bene.

A riportare segnali positivi è il Corriere del Mezzogiorno, che sottolinea come il difensore abbia mostrato grande ottimismo anche sui social. Buongiorno ha infatti pubblicato una foto in palestra, accompagnata da emoticon incoraggianti che hanno subito riacceso l’entusiasmo dei tifosi partenopei.

Nonostante l’assenza nell’allenamento congiunto di venerdì contro l’Avellino, il centrale sta accelerando il recupero e lavora per tornare al top della forma. La sua presenza nella gara del prossimo weekend appare ormai molto probabile, rappresentando un rinforzo fondamentale per la retroguardia di Antonio Conte, che conta di riaverlo al centro della difesa per dare solidità e personalità al reparto.