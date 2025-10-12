Moretto: “Il Napoli aveva sondato un top per la fascia destra. Ecco di chi si tratta”

Durante la sessione di mercato estiva il Napoli, reduce dalla vittoria del quarto scudetto, ha acquistato tanti giocatori per poter essere competitivo in ogni competizione da dover disputare.

Tra i ruoli su cui si è maggiormente soffermata la società partenopea vi è senza dubbio la fascia sinistra. I partenopei puntavano infatti a sostituire definitivamente Kvaratshkelia e l’obiettivo numero uno, come rivelato da Conte stesso, era Ndoye il quale ha però optato per il trasferimento al Nottingham Forest e alla fine gli azzurri hanno acquistato Lang.

Tuttavia, come ha riportato Matteo Moretto, il Napoli si stava informando per un altro giocatore del Bologna. Si tratta di Riccardo Orsolini il quale veniva dalla grande stagione disputata col Bologna condita da 15 gol 4 assist e la vittoria della Coppa Italia.

L’ex Atalanta era tra i profili presenti sul taccuino di Manna il quale aveva anche intrattenuto dei colloqui preliminari con la procura del giocatore ma alla fine i rossoblu lo hanno ritenuto incedibile e infatti sono pronti a rinnovargli il contratto.