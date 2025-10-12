Milan, Maignan: “Gara di Serie A in Australia? Ecco cosa ne penso”

Mike Maignan, portiere del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni dal ritiro della nazionale sulla gara tra i rossoneri e il Como di Fabregas che si disputerà in Australia, precisamente a Perth. Ecco le sue parole:

Sono d’accordo con quanto detto da Rabiot, in questo momento si pensa solo all’aspetto economico e si mettono da parte altre cose. E’ una gara di Serie A, non comprendo il motivo per cui si giochi in Australia. Noi abbiamo degli obiettivi fondamentali e per questo, perdiamo l’occasione di giocare una gara in casa”.

