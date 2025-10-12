L’Italia di Gattuso si è allenata ad Udine, per martedì sicuri due assenti

La Nazionale guidata da Gattuso oggi si è allenata ad Udine, in vista della gara di martedì sera contro Israele.

Il gruppo è rientrato nella notte da Tallin; oggi hanno lavorato a porte chiuse i calciatori che non sono scesi in campo contro l’Estonia, mentre il resto del gruppo ha svolto soltanto lavoro di scarico.

Per l’importante sfida di martedì di sicuro mancheranno Moise Kean e Alessandro Bastoni. Il centravanti della Fiorentina è uscito anzitempo contro l’Estonia, oggi ha svolto terapie e domani verrà sottoposto ad esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio patito alla caviglia. Per l’interista invece l’assenza sarà dovuta all’ammonizione rimediata, che ha fatto scattare la squalifica.

Intanto prosegue tiepida la prevendita con circa la metà dei 16 mila biglietti venduti. La gara è fondamentale per poter disputare i playoff :non certo un grande risultato, ma l‘unica strada rimasta per agguantare un posticino utile per i prossimi mondiali.