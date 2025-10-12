Il Mattino – Il grande sogno di Beukema

Visti gli infortuni di Buongiorno prima, e Rrahmani poi, Sam Beukema è riuscito a trovare spazio nell’11 titolare di Antonio Conte, ripagando la fiducia del tecnico pugliese con delle ottime prestazioni. Il centrale classe 98 è rimasto a Castel Volturno durante questa sosta per le Nazionali (e anche durante quella di settembre). Tuttavia, come riportato dal quotidiano Il Mattino, il sogno di Beukema è di essere convocato per la Nazionale Olandese dal ct degli Oranje, Ronald Koeman. Infatti, è uno dei motivi per cui l’ex centrale del Bologna ha scelto di andare al Napoli quest’estate, oltre alla bontà del progetto e la presenza di Conte. La Nazionale Oranje segue Beukema, che sogna la prima convocazione in Nazionale, da diversi mesi.