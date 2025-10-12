Fedele-Conte non ha voluto David: il motivo

L’ex procuratore dei fratelli Cannavaro, Enrico Fedele nel corso della trasmissione l’Infedele ha rilasciato una serie di dichiarazioni in merito alla punta della Juve Jonathan David, accostato anche al Napoli: “Il Napoli ha pensato seriamente, tra gli altri, a Jonathan David, calciatore che è poi approdato alla Juventus. Chi non lo ha voluto? Antonio Conte. Il motivo è semplice. L’allenatore ha preferito un calciatore con caratteristiche simili a Lukaku individuandolo in Lorenzo Lucca. Sia chiaro, l’italiano non è al livello del belga, ma lo scimmiotta.

Jonathan David ha altre caratteristiche, non può essere assimilato a Luaku. Il belga protegge il pallone, fa salire la squadra, regala tanti assist ai compagni. L’attuale calciatore della Juventus è più proiettato alla fase realizzativa. Poi però l’infortunio del belga ha portato Conte a cambiare la sua idea di calcio. Il Napoli ha infatti preso Hojlund è una tipologia di calciatore diversa da quella di Lukaku”.