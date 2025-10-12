Danimarca – Grecia: Højlund titolare

Scritto da:
Vincenzo Fenza
-
fonte foto: Ssc Napoli

Per il Gruppo C delle qualificazioni mondiali alle 20:45 la Danimarca scenderà in campo contro la Grecia.

Di seguito le formaziono scelte dai due allenatori. Per i padroni di casa confermato il centravanti del Napoli Højlund, dopo la doppietta contro al Belorussia.

Danimarca: Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Mæhle, Christensen; Froholdt, Nørgaard, Hjulmand; Isaksen, Højlund, Damsgaar. Ct. Riemer.

Grecia: Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Kourbelis, Tsimikas; Koulierakis, Zaferis; Karetsas, Bakasetas, Tzolis; Ioannidis. Ct. Jovanovic.

