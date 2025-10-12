Cronache di Napoli: “Mercato, un terzino e un mediano a gennaio”

“Mercato, un terzino e un mediano a gennaio”: questo il titolo scelto da Cronache di Napoli, che guarda già alla prossima finestra di calciomercato invernale. Il club azzurro, su indicazione di Antonio Conte, starebbe pianificando due rinforzi mirati per completare la rosa: un terzino destro e un centrocampista centrale.

Nel mirino ci sarebbero due profili interessanti per la corsia difensiva: Norton Cuffy, talento del Genoa, protagonista di una prima parte di stagione convincente, e Juanlu del Siviglia, nome già seguito in passato e che rappresenterebbe un vero ritorno di fiamma per la dirigenza partenopea. Parallelamente, Conte avrebbe chiesto un centrocampista d’interdizione capace di dare equilibrio e fisicità al reparto mediano, soprattutto in vista dei numerosi impegni che attendono il Napoli tra Serie A e Champions League.

Spazio anche alla Nazionale, che ha conquistato una vittoria importante a Tallinn: “L’Italia batte l’Estonia. Play-off mondiali vicini”, scrive il quotidiano. Gli azzurri si avvicinano così alla fase decisiva per la qualificazione ai prossimi Mondiali.