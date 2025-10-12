CorSport – Rrahmani potrebbe rientrare per il big match contro l’Inter

Napoli-Cagliari 1-0, 30 agosto 2025: questa è l’ultima partita che ha giocato Amir Rrahmani con la maglia Partenopea prima dell’infortunio nella sosta per le Nazionali di settembre. Nella partita tra la Svizzera e il Kosovo, il centrale kosovaro fu costretto ad uscire dal campo per una lesione al bicipite femorale destro, saltando le partite del Napoli contro la Fiorentina e il Man City. Dopo essere rientrato per la partita contro il Pisa (è rimasto in panchina), Rrahmani ha saltato le prossime 3 partite tra Serie A e Champions League. Come riportato dal Corriere Dello Sport, il calciatore classe 94 non ci sarà neanche per le partite contro il Torino in campionato e il PSV Eindhoven in Champions League: l’obiettivo è riaverlo a disposizione per il big match Napoli-Inter, in programma sabato 25 ottobre alle 18.