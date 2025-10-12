CorSport – Politano potrebbe rientrare dall’infortunio prima del previsto

Prima della sosta per le Nazionali, il Napoli ha perso Lobotka e Politano per infortunio, nella partita vinta in casa contro il Genoa per 2-1. Il centrocampista slovacco sarà fuori per almeno 4 settimane a causa di una lesione distrattiva all’aduttore della coscia destra, mentre l’ex ala dell’Inter e del Sassuolo dovrebbe stare fuori per 2-3 settimane a causa di una lesione distrattiva al gluteo destro. Tuttavia, come riportato dal Corriere Dello Sport, Politano potrebbe rientrare prima del previsto: è molto improbabile che sarà disponibile per la trasferta contro il Torino in programma sabato prossimo, ma non è da escludere un possibile rientro per la partita in Champions League contro il PSV (in trasferta) la sera del 21 ottobre.