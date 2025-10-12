Corriere dello Sport – Napoli: “ Scatta l’operazione McT”.

“Senza storia”: così titola in prima pagina l’edizione odierna del Corriere dello Sport, celebrando il successo dell’Italia contro l’Estonia. Gli azzurri si sono imposti con un netto 3-1 in trasferta, consolidando il secondo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali.
Nonostante la vittoria convincente, la qualificazione diretta resta ancora lontana: la Norvegia ha infatti travolto Israele con un sonoro 5-0, blindando di fatto la prima posizione e costringendo l’Italia a giocarsi l’accesso alla fase finale attraverso i playoff.
Spazio poi al Napoli, con il titolo: “Napoli, scatta l’operazione McT”. Il focus del quotidiano è dedicato al lavoro di Antonio Conte in vista del rientro dopo la sosta. Il tecnico azzurro e i suoi “Fab Four” a centrocampo attendono la piena crescita di Scott McTominay, ancora distante dai livelli mostrati nella passata stagione.