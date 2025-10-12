CdS-McTominay sottotono: il motivo

L’MVP dello scorso campionato Scott McTominay ha iniziato la stagione non nel modo in cui aveva concluso l’annata 2025.

Il Corriere dello Sport ha analizzato il momento del calciatore scozzese comprendendo i motivi dietro questo inizio in sordina: “Il miglior giocatore del campionato 2024-2025 e l’uomo copertina del quarto scudetto, è destinato a catalizzare l’attenzione dopo la sosta. Continuerà ad avere gli occhi puntati addosso, proprio come è già accaduto tra la prima e la seconda pausa, e forse anche di più. Finora, il suo rendimento è stato al di sotto degli standard a cui aveva abituato tutti, a partire da se stesso, sin dall’arrivo al Napoli: in otto partite, sei di campionato e due in Champions, il vero McT è stato avvistato contro Sassuolo e Fiorentina.

Sembrava che il tempo si fosse fermato e che Scott avesse ricominciato esattamente dal punto in cui s’era fermato a maggio. Ma così non è stato: troppe pause, poca brillantezza e soprattutto una flessione individuale che non sembra legata a una questione tattica. O magari potrebbe esserlo in parte. Più che altro, in questo momento McTominay sembra semplicemente sottotono: un normalissimo calo fisiologico, tutto assolutamente nella norma e nulla che non possa superare già al ritorno dal mini tour di qualificazione al Mondiale con la nazionale scozzese, a Torino contro il Toro”.