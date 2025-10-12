Carnevale: “Napoli favorito per lo scudetto ma il Milan mi sta stupendo”

Andrea Carnevale nel corso del Festival dello Sport di Trento ha commentato l’inizio di stagione del campionato di A e della Nazionale che ieri ha battuto l’Estonia: “Il Mondiale? Lo spero. La strada è ancora lunga. C’è una Norvegia che è partita come un frecciarossa e non sarà difficile prendere una grande squadra in cui c’è un campione come Haaland. Detto questo, sono contento di ieri sera perché la vittoria con l’Estonia ci avvicina anche al Mondiale. Martedì contro Israele abbiamo una partita molto importante contro una squadra molto forte, a mio avviso. Si giocherà poi in un clima non tanto sportivo per tanti motivi anche politici ma speriamo che l’Italia in Friuli possa battere anche Israele.

Il Napoli ha la possibilità di rivincere lo scudetto ma quest’anno c’è una squadra che mi ha impressionato, il Milan. L’acquisto di Rabiot è stato straordinario e ha cambiato la squadra. Il Milan è una squadra fortissima con un grande allenatore come Massimiliano Allegri. Io quindi vedo favorite Napoli e poi Milan”.