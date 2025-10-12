Borriello: “Il Napoli ha un mostro come allenatore, alla Roma servirebbe uno come Hojlund”

Marco Borriello, ex attaccante del Milan, della Roma e della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta Dello Sport in cui ha parlato degli obiettivi stagionali della Roma. Ecco le sue parole: “Spero che quest’anno la Roma possa raggiungere un piazzamento Champions. I segnali sono buoni anche se l’Inter rimane la squadra più forte, il Napoli ha un mostro come Conte e il Milan ha fatto un ottimo mercato. La priorità per la Roma è un attaccante, ci vorrebbe uno come Hojlund. Ma mi piace molto anche Piccoli, che è arrivato alla Fiorentina e in Nazionale“.