Benitez: “Il Napoli è una squadra forte con un allenatore forte, ha la mentalità giusta”

Rafa Benitez, ex mister del Napoli, ha rilasciato un breve intervento ai microfoni di Tuttomercatoweb parlando del Napoli e di mister Conte: “Non è una sorpresa perché è una squadra forte con un allenatore forte. Hanno costruito piano piano una squadra forte e ora hanno una mentalità giusta per competere per il titolo.

Se la società è forte, se i calciatori sono forti e l’allenatore ha esperienza alla fine puoi arrivare al punto dove loro sono adesso: dove possono competere ogni anno per il titolo. Ogni partita può essere diversa ma tutti insieme hanno un centrocampo molto forte”.