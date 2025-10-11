L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sui rinnovi contrattuali in casa Napoli, concentrandosi su Amir Rrahmani, ritenuto una delle colonne portanti della squadra. Il difensore kosovaro, che ha contribuito a conquistare due Scudetti da titolare con la maglia azzurra, è al momento fermo per un infortunio muscolare. Tuttavia, ha già trovato un accordo con Giovanni Manna per il prolungamento del suo contratto. Rrahmani non è ancora in grado di stabilire una data per il rientro in campo, poiché la lesione al bicipite femorale non si è ancora risolta. Nel frattempo, però, può annunciare una notizia importante: resterà a Napoli per almeno un altro anno. Il rinnovo, ormai definito, prevede una nuova scadenza fissata al 2028, rispetto al precedente termine di giugno 2027. Inoltre, il club si riserva un’opzione per prolungare l’accordo per un’ulteriore stagione. Questo significa che Rrahmani, all’epoca quasi 34enne, potrebbe prolungare ulteriormente la sua permanenza in azzurro. Rrahmani, ormai un pilastro alla sua sesta stagione con il Napoli e con 177 presenze all’attivo, riceve così il riconoscimento sperato. E manterrà grosso modo lo stesso stipendio, pari a circa 4,1 milioni di euro annui, una cifra che già lo colloca tra i giocatori più pagati della rosa. La trattativa non è stata particolarmente complicata, poiché Manna ha agito con largo anticipo rispetto alla scadenza del contratto, evitando difficoltà dell’ultimo minuto. Per Rrahmani si realizza quindi il desiderio di restare al Napoli e chiudere la propria carriera italiana con la maglia azzurra.