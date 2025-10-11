L’edizione odierna de il Mattino si concentra sui rinnovi contrattuali in casa Napoli. Secondo il quotidiano, il club azzurro intende puntare con decisione su Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino. Dopo le dichiarazioni di Antonio Conte nel post-partita contro il Genoa, la società sta lavorando per garantirsi la loro presenza a lungo termine, prolungando quindi i rispettivi contratti. Infatti si evidenzia come Vergara abbia un contratto da 450mila euro in scadenza nel giugno 2027, mentre quello di Ambrosino terminerà tra pochi mesi. L’obiettivo del Napoli è blindarli, lavorando su un’estensione fino a cinque anni, con Manna che, secondo quanto riportato, li segue quotidianamente con grande attenzione. In conferenza stampa anche Conte aveva espresso parole di elogio per i due giovani: dicendo che stanno mostrando miglioramenti significativi. E Possono avere spazio. Non giocherebbero solo per dare loro un contentino; se scendono in campo è perché si fida di loro. Marianucci sarà il futuro del Napoli, senza dubbio. Ambrosino e Vergara sono giovani del nostro vivaio che stanno crescendo in modo esponenziale. Se un giorno li vedrete giocare, non chiamatelo folle.