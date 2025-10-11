L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle prossime mosse di mercato del Napoli. Secondo il quotidiano, il club partenopeo sarebbe interessato a Norton-Cuffy, giovane talento in forza al Genoa. Quest’anno, il laterale si è messo in luce in Serie A, dimostrando grandi qualità, tra cui una prestazione degna di nota, con tanto di assist, allo stadio Maradona. Tuttavia, oltre al Napoli, anche la Juventus ha puntato gli occhi sul gioiello del Genoa. Considerata la deludente resa di Joao Mario, la Juventus potrebbe già intervenire sul mercato di gennaio per puntare su Molina dell’Atletico Madrid. Guardando invece al mercato estivo, i bianconeri sarebbero seriamente interessati a Norton-Cuffy, la cui valutazione supera i 10 milioni di euro.