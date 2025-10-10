Urbano Cairo: “La difesa del Torino è più protetta con il 3-5-2”

Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di SportItalia da Trento, dove si sta svolgendo il Festival Dello Sport. Il numero uno del Torino (prossimo avversario del Napoli dopo la sosta per le Nazionali) ha parlato della situazione attuale della squadra, dell’allenatore Marco Baroni e del modulo giusto da usare. Ecco le sue parole: “Per proteggere la difesa bisogna anche avere un centrocampo che fa un certo filtro. Come abbiamo giocato a tre contro la Lazio, ovviamente la difesa è molto più coperta. In ogni caso, secondo me in questo momento Baroni troverà la quadra di tutto, lui ha la mia fiducia. Magari giocherà col 3-5-2, forse è il modo migliore per avere forza offensiva ma anche una protezione importante della difesa“.