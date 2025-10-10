Napoli – Avellino 3-0: a segno anche Lang nell’amichevole a Castel Volturno

Si è giocata oggi pomeriggio un’amichevole a Castel Volturno a porte chiuse tra il Napoli e l’Avellino. Durante questa sosta per le Nazionali, le squadre di Serie A e B non hanno impegni nelle gare ufficiali: dunque, quest’amichevole è l’occasione giusta per prepararsi al meglio per le prossime partite in campionato e nelle coppe, soprattutto per il Napoli che per i prossimi mesi giocherà praticamente ogni 3 giorni. La squadra di Conte ha vinto la partita per 3-0 grazie alle reti nel secondo tempo di Beukema, Vergara e Noa Lang. Un test molto utile agli azzurri e a Conte per poter provare i ragazzi che hanno avuto meno spazio e che sono rimasti a Castel Volturno ad allenarsi.