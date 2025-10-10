Il Mattino – Reja poteva tornare al Napoli quando c’era Ancelotti

Edoardo Reja è senza dubbio uno degli allenatori più importanti nella storia recente della SSC Napoli. Il tecnico nato a Gorizia, allenò la squadra Partenopea da gennaio 2005 a marzo 2009: con lui, il Napoli riuscì ad ottenere la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A (promozione in B nella stagione 2005/06, promozione in A nella stagione 2006/07), e la qualificazione ai Preliminari di Coppa UEFA (i Partenopei non partecipavano in una competizione europea dalla stagione 1994/95). L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino rivela un retroscena riguardo Reja: sarebbe potuto tornare al Napoli quando c’era Carlo Ancelotti come allenatore. Il presidente del club Partenopeo, Aurelio De Laurentiis, voleva affidare a Reja la gestione del settore giovanile, un’idea che, però, non si concretizzò.