Ibrahimovic: “Il DNA del Milan è vincere, non guardo le altre squadre”

Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta Dello Sport in cui ha parlato degli obiettivi stagionali del club rossonero e della lotta Scudetto. Ecco alcune parti dell’intervista all’attaccante del Milan dal 2010 al 2012 e dal 2020 al 2023: “Il DNA del Milan è vincere, soprattutto in Europa, e là dobbiamo tornare. Nessuno cambia il Milan, è il Milan che cambia te. A Milanello senti profumo di vittoria, dopo che sei stato lì non resti lo stesso. Per quanto riguarda le nostre avversarie, ovvero Napoli, Inter e Juventus, non le guardo, ma non per arroganza, perché se dipendo dalle altre squadre vuol dire che non sono abbastanza forte. Devo diventare forte io e gli altri devono guardare me. Per lo Scudetto dobbiamo crederci tutti. Ma è un processo, un lavoro di team”.