Gasperini: “A Roma c’è più fame rispetto a Napoli”

L’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport, soffermandosi sull’attuale momento in campionato:

“Cosa mi ha convinto a venire a Roma? Il fatto che c’è una passione incredibile. Io credo che in questo momento, in Italia, Roma sia insieme a Napoli il posto più appassionato e appassionante. E forse Roma anche più di Napoli, perché Napoli ha vinto. Dove c’è più fame di calcio, più voglia di fare risultati, dove c’è un amore verso la propria squadra così profondo, viscerale, lo stimolo è elevatissimo“.