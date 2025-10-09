Transfermarkt – Portieri, la classifica dei più preziosi della Serie A. La posizione di Meret e Milinkovic-Savic

Quanto valgono Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic? I due portieri del Napoli, al momento alle prese con un’avvincente staffetta, stanno lasciando enormi discussioni tra chi preferisce l’affidabilità dell’ex Udinese e chi invece la spettacolarità e la capacità di giocare con i piedi del serbo. Intanto, il portale Transfermarkt ha pubblicato una classifica relativa al prezzo dei vari portieri della Serie A, così da rispondere alla domandadel valore economico. Al primo posto, con il valore di 25 milioni, ci sono ben tre portieri a pari merito: Marco Carnesecchi, Mile Svilar e Mike Maignan. Li segue il portiere del Parma Zion Suzuki, valutato 20 milioni di euro. Subito dopo, appaiati a pari merito, proprio i due portieri del Napoli, entrambi con un valore di 18 milioni di euro. Di seguito, la classifica completa.